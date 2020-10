Forse è questo il problema: sapere ascoltare il Paese. Ci si rifugia nel leader che è la soluzione più facile?

Sì, le faccio un esempio, quest’anno è l’ottantesimo anniversario della morte di Gramsci. Ebbene, ciò che scrive lui nelle sue lettere, l’ottimismo della volontà, quella è la base per una buona politica. Naturalmente dobbiamo avere sempre il realismo – e Gramsci lo chiamava il pessimismo della ragione -; ma il nostro realismo ci dice che dobbiamo pretendere, da un lato, che la Costituzione venga applicata, dall’altro, che si combatta il razzismo perché è la base del fascismo. Ed è per questo motivo che il nostro assillo è parlare ai giovani, per raccontare la storia.

Quali sono i nemici dei partigiani oggi?

Il primo nemico è la non conoscenza. Quante ragazze sanno oggi che le loro bisnonne non potevano votare? Il voto, nel ’46, le donne se lo sono conquistate in montagna, facendo le staffette, con la dimensione del popolo che si ribella e quando ci si ribella, allora si può andare avanti. Conoscere per lottare. Noi chiediamo alla parte migliore della gioventù di non arrendersi. Perché le conquiste ci sono state. Io considero quella delle donne come una delle lotte più straordinarie e rivoluzionarie del secolo scorso. E adesso dobbiamo tornare indietro? Dobbiamo essere considerate solo per l’immagine esteriore anziché per il proprio pensiero, per i propri valori professionali? No. E infatti ci sono milioni di donne che stanno dalla parte giusta, dalla parte dell’affermazione di sé. E la liberazione delle donne è la liberazione di tutti.

L’Anpi può servire per ricostruire una cultura antifascista che negli anni si è persa?

Intanto va detto che il mondo delle sezioni Anpi e degli Istituti di resistenza ha fatto un grande lavoro per conservare la memoria. È vero, certe conquiste sembravano acquisite e non è stato così, ma per combattere il fascismo bisogna inverare i valori della democrazia, perché quando ci sono persone che vivono in povertà, le suggestioni sul fatto che il nemico non è il capitale ma quello più disgraziato di te che scappa dalla guerra, è facile che facciano presa. Ma, ripeto, tra i fascisti e gli antifascisti, questi sono molto, molto più forti. Si tenga sempre presente. E lo tenga presente la politica, quando a volte ammette che anche il fascista ha diritto di esprimere la propria opinione. No, il fascismo non è un’opinione, il fascismo è un crimine. Io comunque non penso alla punizione come soluzione, no, penso che la vera soluzione del problema è la conoscenza.

L’intervista di Donatella Coccoli a Carla Nespolo è tratta da Left del 18 novembre 2017



