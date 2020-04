Condividi

Isolamento e distanziamento fisico per il bene collettivo hanno reso più evidente l’importanza della socialità e dell’amicizia. Che, afferma Pietro Del Soldà nel suo nuovo libro “Sulle ali degli amici, una filosofia dell’incontro”, è tutt’altro che rassicurante, essendo apertura verso l’altro, il diverso, verso ciò che è ignoto

Quando ha scritto Sulle ali degli amici, una filosofia dell’incontro (Marsilio), testo filosofico aperto alla lettura del presente, la pandemia non era ancora immaginabile. Ora, in questo difficile scenario il libro di Pietro Del Soldà ha assunto un senso ancor più cogente. «Ho finito di scrivere all’inizio di quest’anno e a ripensarci mi sembra tanto tempo fa», ammette il giornalista di Rai Radio3, studioso di filosofia e scrittore. «Ma sto anche realizzando che il tema forte del libro, cioè la proposta di un’idea di amicizia più profonda, coinvolgente e “politica”, sta acquistando sempre più attualità e concretezza». L’importanza dell’amicizia, non solo come fatto privato, «ora in questa surreale esperienza di immobilità, incertezza e distanziamento sociale solo in parte mitigata dal “buon uso” di smartphone e tablet, si è resa più evidente. La crisi è anche questo: è visione del cuore pulsante della nostra vita e dei problemi veri».

La pandemia ha reso evidente a tutti la centralità del “noi” e del senso della collettività. Ha messo in luce la nostra interdipendenza, il fatto che nessuna persona è un’isola e l’importanza della tutela della salute come bene pubblico.

Oggi ci rendiamo conto che siamo espressione di un corpo sociale. Non siamo solo cittadini di una democrazia che garantisce la libertà individuale, in gioco c’è dell’altro: la sfera pubblica entra prepotentemente nelle nostre case, nell’intimo delle relazioni, le condiziona, addirittura le impedisce. La sfida per ciascuno di noi consiste nel non vivere tutto questo solamente come una colonizzazione del nostro spazio.

Anche la parola “libertà” va ripensata?

Dobbiamo reagire capendo che la libertà non ha senso senza la responsabilità. Questo oggi ci è richiesto: essere responsabili, dare cioè risposta all’appello che viene da fuori. Possiamo scoprire che è falsa l’idea, pur molto rassicurante, secondo la quale ogni gesto che compiamo è reversibile, per lo più non rilevante perché ci scivola addosso come l’acqua sulla pelle. Oggi, al contrario, capiamo che in ogni azione ne va di noi stessi. Cade così quel diaframma che “prima” separava l’io più profondo, privato e quasi nascosto, dalle azioni che compiamo nel mondo esterno. E l’aspetto ancor più illuminante di questo periodo è che, proprio mentre riscopriamo il peso e l’irreversibilità delle nostre azioni, ci ricongiungiamo al corpo sociale di cui siamo parte e che dipende da ogni nostro gesto per la sua …

