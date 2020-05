Sono le 6 del mattino, mi sveglio alle 6 ogni mattina e oggi mi sono svegliato di nuovo alle 6, ho fatto un caffè Quindi alle 7 ho lasciato il mio appartamento clandestino per andare al lavoro. Come tutti questi anni, anche’ quando insegnavo in una scuola superiore, ogni mattina mi sono messo la bomba in testa di Andre prima di uscire, quindi l’ho fatto di nuovo:

“mi sentivo normale, epure nei miei trentanni, eranno pochi dei loro(noi), ma non importa adesso adesso torno al lavoro.” la domenica delle salme, forse presto.

nell’autobus, mi sono chiesto dell’impulso di scrivere questa lettera e pubblicarla, ma chi sono io? Un’anima invisibile che cammina in una città fredda nel nord Italia. Andre ‘Breton ha aperto con la stessa domanda il suo romanzo più sincero, Nadja,

“Chi sono? Se questo una volta dovessi fare affidamento su un proverbio, allora forse tutto equivarrebbe a sapere chi tormento. ” Non è lo stesso di quello che ha detto Rumi: “tu sei quello che cerchi”.

Non dovrei informarvi del mio nome e di altri dettagli, ma abito a Torino, è una delle cose bello del vivere in una città, puoi nominarlo ed essere mescolato con le sue popolazioni, nasconderti, andare sottoterra, essere clandestino, quindi sono un immigrato clandestino, clandestino come piace a qualcuno di voi, ma c’è un’ironia lì. Nell’organigramma delle Brigate rosse, i membri che andavano sottoterra chiamavano regolari e sostenitori attivi che vivevano normalmente sono chiamati irregolari.

Io Lavoro in un mercato quotidiano, stamattina in un mercato in cui lavoro tutti i giorni, è successo qualcosa di interessante, lascia che vi spiegho prima come funziona il mercato, perché ora siete tutti piccoli Borghesi oggi. In genere, ci sono due tipi di venditori, quelli che hanno posti fissi e un altro tipo chi non lo ha e può spostarsi tutti i giorni in città e scegliere il proprio posto di lavoro in mercati diversi. Dopo che la pandemia si è verificata qualcosa di interessante, il posto del secondo gruppo è stato limitato poiché i loro bancarelli dovevano avere uno spazio significativo l’uno rispetto all’altro, quindi ogni giorno alcuni di loro restavano fuori dal mercato e dovevano andare a casa nella disperazione. stamattina uno dei venditori che hanno dovuto prendere le sue cose e tornare a casa ha iniziato a urlare e creare una scena, ha dato un calcio ai suoi frutti e li ha sparpagliati per terra e si è rifiutato di raccoglierli e di sostituirsi. ogni volta. uno di loro che viene lasciato fuori, inizia a parlare e negozia con il poliziotto lì per fargli avere un posto, ma nessun successo perché sappiamo che un solo individuo non può cambiare nulla.

Stavo osservando i comportamenti sinceri dei venditori l’uno con l’altro, i giorni stavano passando e quelli che erano più fuori hanno iniziato a creare rabbia e odio verso gli altri, Un giorno ho detto a due di loro che la soluzione è di riunirsi e unirsi di nuovo in base la tua nuova situazione e assegnare una rappresentatore per parlare a nome di tutti voi con il comandante di polizia che vi si reca due volte a settimana, in questo modo e con una soluzione che potete risolvere il problema, ma il venditore marocchino mi ha chiesto? Cos’è la rappresentazione?

Non è successo nulla di specifico nel mercato, il movimento delle persone all’interno dei mercati è commovente, è uno dei mercati vicino al centro città, quindi i prezzi sono quasi alti e i clienti si trovano in buone condizioni economiche, un posto era in un pesante processo di gentrificazione negli ultimi dieci anni. Adoro l’ordinarietà del mercato, il modo in cui le persone sono semplicemente gentili e gentili tra loro e al contrario dei supermercati non tutto è meccanico e senz’anima. i venditori per lo più sembrano bambini