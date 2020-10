Condividi

La coraggiosa ricerca di Franz Boas, pioniere dell’antropologia. Sfidò l’establishment Usa che sponsorizzava conferenze sull’eugenetica e mostre sugli «effetti negativi dell’incrocio razziale». Charles King la racconta nel suo nuovo libro

«Questo libro tratta delle donne e degli uomini che si sono trovati in prima linea nella più grande battaglia morale dei nostri tempi: la lotta per dimostrare che, nonostante le differenze del colore della pelle, di genere, di abilità e di tradizioni, l’umanità è una sola» scrive Charles King nel nuovo libro La riscoperta dell’umanità da poco pubblicato in Italia da Einaudi (tradotto da D. Ferrari e S. Malfatti).

L’ultimo lavoro dello scrittore e docente statunitense (che mutua il titolo da uno scritto di Zora Neale Hurston, protagonista di ricerche etnografiche nei Caraibi) rende omaggio all’uomo e allo studioso Franz Boas (1858-1942), pioniere della moderna antropologia. E studioso di grande statura civile.

Prima di avere un posto stabile alla Columbia University fu curatore scientifico del Museo americano di Storia naturale, che in quanto museo era una istituzione dell’establishment e ospitava conferenze sull’eugenetica e mostre sugli «effetti negativi dell’incrocio razziale». Fu in quel frangente che Boas ne comprese tutta la pericolosità. Negli anni Trenta pubblicamente prese coraggiosamente posizione contro ciò che stava accadendo in Germania dalla quale era partito giovanissimo per studiare e tentare la strada della ricerca trasferendosi in America. Quando denunciò le tesi naziste aveva già 70 anni e, dopo tanti anni di insegnamento, stava per andare in pensione. Ma non si mise le pantofole. Quel pronunciamento che lo esponeva anche a rischi personali era coerente con tutto ciò che aveva sempre trasmesso ai suoi studenti, stimolandoli a pensare con la propria testa e a smascherare la pseudo scienza che era alla base delle leggi restrittive sull’immigrazione negli Stati Uniti.

Nato in una famiglia borghese di origini ebraiche, Boas era inorridito nel vedere che i nazisti si erano…

