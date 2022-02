I ragazzi devono potersi prendere il loro tempo per studiare. Importante è la conoscenza, non l’acquisizione di competenze. «La scuola deve sostenere il libero sviluppo della personalità degli studenti», dice lo storico Adriano Prosperi

Lorenzo Parelli è morto sul luogo di lavoro quando, come tutti i ragazzi della sua età, avrebbe avuto tutto il diritto di starsene in classe a studiare. Tanti studenti sono scesi in piazza a Roma, Milano, Torino, Napoli, per manifestare, per denunciare che la sua morte, inaccettabile, non è stata una fatalità e che l’alternanza scuola lavoro deve essere abolita. Ma sono stati pesantemente caricati dalla polizia. Cosa sta succedendo in questo Paese che non dà futuro e sicurezza ai giovani ma li prende a manganellate? Come è potuto accadere? È la non facile domanda che abbiamo rivolto allo storico Adriano Prosperi, professore emerito della Normale di Pisa che per la scuola come luogo di libera formazione si è sempre impegnato molto. A questo tema ha dedicato anche ampia parte dell’appassionato libro Un tempo senza storia (Einaudi) che ha suscitato molto interesse, non solo fra gli specialisti. «Purtroppo con i libri non si cambia il mondo, lo si cambia con la lotta», accenna il professore. «E rispondere alla morte di Lorenzo, che è un fatto lacerante, significa prendere atto che siamo arrivati al punto che i ragazzi, messi nelle mani della scuola, vengono sfruttati in fabbriche che approfittano di forme di alternanza scuola lavoro e di tirocini gratuiti per far risparmiare ai padroni qualche soldo. Quello che vedo – approfondisce Prosperi – è che si cerca di fare di questi ragazzi dei robot. È la ferocia del neoliberismo che tipicamente si esprime in modo impersonale. Quanto meno il vecchio padrone delle ferriere era un essere umano che vedeva qualche altro essere umano. Ora guardano solo i loro rendiconti annuali. Lorenzo è morto perché non c’era con lui la persona che doveva sostenerlo, sorvegliarlo, proteggerlo. Ed è una morte che deve scuotere le coscienze».

«Non è scuola e non è lavoro» dicono dell’alternanza scuola lavoro gli studenti. Che ne pensa?

Le ragazze e i ragazzi affidati alla scuola perché siano formati e maturino intellettualmente vengono deviati su un binario sbagliato, quello dell’avviamento al lavoro subordinato su cui grava l’antica maledizione della dipendenza servile. E così accade allo studente di morire di lavoro, una maledizione sociale che condivide coi lavoratori italiani. Le deficienze della scuola superiore sono state mascherate con meccanismi della vecchia scuola di avviamento al lavoro. Questo fa sì che i giovani lavorino gratis nelle fabbriche. Non è assolutamente accettabile. La scuola deve promuovere la libera formazione, la libera crescita della personalità.

Una sua contro proposta?

Dobbiamo sciogliere questo vincolo e sostituirlo con qualcosa di più produttivo: dopo le ore che ha passato a scuola, il giovane potrebbe trascorrerne altre in luoghi di alta cultura, in centri di ricerca per apprendere come la scienza va avanti. Tra i 14 e i 18 anni i ragazzi hanno una potenzialità intellettuale straordinaria, possono imparare molto, tanto più oggi. La loro formazione universitaria potrebbe iniziare prima.

Cosa lo impedisce?

Tutti i problemi di un…

L’articolo prosegue su Left del 4-10 febbraio 2022

Leggilo subito online o con la nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE

SOMMARIO