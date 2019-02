Condividi

Passato San Valentino? Buon per voi.

C’è una poesia, risale al 30 gennaio del 2014 di ben cinque anni fa. Cinque anni fa se ci pensate è un’era geologica.

L’ha scritta un ragazzino delle medie, Andrea Tirrè. Eccola qua:

Tutti i bambini del mondo hanno diritto di essere amati,

di essere accompagnati

e di essere coccolati.

Qualunque sia il loro colore

la loro carnagione

e la loro religione.

Non è importante, perchè la cosa migliore è l’amore.

Anche i bambini cattivi hanno il diritto di essere amati

di essere apprezzati

e di essere guidati,

fino a quando non saranno maturati.

E’ bello essere amati e coccolati

fino a quando non saremo tutti cresciuti.

Io la trovo bellissima. Ci aggiungerei una cosa soltanto. Tutti hanno il diritto di amarsi e di essere amati. Tutti, non solo i bambini. E nessun uomo ha il diritto di guardare dall’alto in basso un altro uomo in difficoltà senza tendere la mano. Se nella Costituzione ci fosse scritto che tutti hanno il diritto di essere amati metà dei provvedimenti della politica internazionale sarebbero fuori legge. Pensa te.

Buon venerdì.

