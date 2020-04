Condividi

Delfini che fanno evoluzioni nei porti. Lepri e cigni a passeggio lungo le strade. Rinomate spiagge, località turistiche e parchi urbani, sempre affollati, improvvisamente deserti. L’economia è vitale, ma quando tutto ripartirà non siano sacrificati come sempre i territori

Delfini nei porti di Cagliari e Trieste, cigni nei canali di Burano e vicino alle paratie dei navigli, a Milano. A Venezia, i germani reali fanno il nido all’attracco dei vaporetti, a piazzale Roma. A Sassari, cinghiali fra piazza Italia e Corso Umberto, in pieno centro storico. A Pula, nel sud ovest della Sardegna, cervi e daini fanno capolino sui campi da golf e si rinfrescano nelle piscine delle ville del resort di Is Molas.

L’erba spunta indisturbata tra la pavimentazione a piazza del Plebiscito, a Napoli, e a piazza del Campo, a Siena. Si sono riaffacciati anche fiori e piante selvatiche.

Spiagge e strade centrali, località turistiche e parchi urbani, sempre affollati, improvvisamente deserti. Con la natura che è tornata protagonista, anche in città.

«Uscì a camminare per il centro, la mattina. S’aprivano larghe e interminabili le vie, vuote di macchine e deserte, le facciate delle case, … erano chiuse come spalti … Marcovaldo capì che il piacere non era fare cose insolite, quanto il vedere tutto in un altro modo: le vie come fondovalli, o letti di fiumi in secca, le case come blocchi di montagne scoscese, o pareti di scogliera». Anche il Marcovaldo di Calvino per un periodo dell’anno riesce ad appropriarsi della città nella quale vive. Immaginandola diversa. Ma terminato quel tempo la città tornerà come “prima”.

Accadrà lo stesso, ora. È più che probabile. L’allentamento progressivo delle misure imposte dalla pandemia suggeriranno il ritorno alla consueta “normalità”. Anzi provocheranno un’accelerazione, repentina. In nome della ripresa economica. Che tutti vogliamo. Ma che non dovrebbe sacrificare i nostri paesaggi. Né i luoghi della cultura, né quelli naturali.

Con questa preoccupazione il Forum “Salviamo il paesaggio”, una rete civica nazionale di oltre mille tra associazioni e comitati, e di decine di migliaia di singoli aderenti, alla fine di marzo ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Chiedendo una ripresa che non cannibalizzi le nostre reclamizzate specificità. Suggerendo finalmente una visione, «per collegare economia, occupazione, benessere sociale e tutela ambientale». Per evitare che i molti progetti per i quali erano state avviate le procedure di Valutazione di impatto ambientale prima che si scatenasse la pandemia, nelle prossime settimane vengano approvati. Dalle montagne al mare l’Italia sarà sotto assedio…

